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Жена Никулина переняла предприятия бизнесмена, проходящего по уголовному делу

Жена Никулина переняла предприятия бизнесмена, проходящего по уголовному делу
Хоккей / КХЛ 0

Екатерина Никулина, жена знаменитого российского хоккеиста Ильи Никулина, переняла в собственность предприятия бизнесмена, проходящего по уголовному делу в Латвии, сообщает rus.DELFI.lv.

Екатерина стала истинным выгодополучателем предприятий, которые ранее принадлежали проходящему по различным уголовным процессам предпринимателю Марису Мартинсонсу. В эти фирмы вошли стройкомпании Velve, Moduls Engineering, Lucidus, занимающиеся недвижимостью Dzintaru parks, Profs nekustamie īpašumi, Jaunatnes Hokeja centrs, Dzintara rezidence, Priežceļi и другие.

Какое-то время назад владельцем принадлежащих Мартинсонсу стройфирм стал его сын Марцис. Затем Velve и Moduls Engineering были переняты неким предприятием IVN Finance, владельцы которого скрывались за офшором на Мальте. Когда Латвия потребовала от фирм раскрыть личности истинных выгодополучателей, выяснилось, что это Никулина.

Никулин подтвердил съёмочной группе латвийского канала LTV, что его жена переняла вышеперечисленные стройфирмы и Мартинсонс к ним больше не имеет отношения.

37-летний Никулин выступал за московское «Динамо» с 2000 года, пока не перешёл в «Ак Барс» в 2005-м, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Никулин вернулся в московскую команду в 2015 году. В межсезонье Илья покинул бело-голубых и не нашёл новый клуб.

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