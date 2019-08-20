Метсола — волшебник, но ЦСКА нет равных. Рейтинг вратарских бригад КХЛ

Меньше двух недель остаётся до старта двенадцатого сезона КХЛ, но нам уже не терпится заглянуть в будущее. Сегодня «Чемпионат» составляет традиционный рейтинг вратарских бригад, в котором все пары и тройки голкиперов лиги будут оценены по десятибалльной шкале и расставлены в порядке возрастания.

24. «Динамо» Рига – 5,0

Вратари: Кристерс Гудлевскис, Максим Третьяк, Кристапс Назаров

В Риге не смогли удержать Билялова, и основным голкипером «Динамо» в сезоне вновь станет Кристерс Гудлевскис, которого Тимур переиграл по ходу прошлого чемпионата. К сожалению для латвийской команды, Гуда уже давно не тот перспективный голкипер из системы «Тампы», и сильно закладываться на стабильную игру Гудлевскиса на протяжении всего турнира не стоит.

Ситуация для рижан усугубляется тем, что в команде нет толкового сменщика для Гудлевскиса. Но может быть таким станет Максим Третьяк? Внук президента ФХР должен наконец-то получить нормальный шанс в КХЛ, будущий сезон расскажет многое о Третьяке-младшем. Вероятно, Гиртс Анкипанс выделит какое-то игровое время и Кристапсу Назарову, который в прошлые годы чередовал чемпионат Латвии и поездки в минорные американские лиги.

23. «Нефтехимик» — 5,5

Вратари: Константин Барулин, Александр Шарыченков

В Нижнекамске, похоже, решили сделать ставку на Константина Барулина, хотя очевидно, что голкипер сдаёт с каждым годом. В том же «Сочи» его постепенно переиграл Дмитрий Шикин, а глупых шайб Барулин с каждым годом пропускает всё больше. На предсезонке Константин уже подтвердил, что далёк от лучших кондиций, пропустив за три игры тринадцать раз.

Вторым вратарём нижнекамцев стал Александр Шарыченков. Габаритный голкипер в своё время не сумел пробиться в основу московского «Динамо», а в прошлом чемпионате, как и Подъяпольский, поспособствовал быстрому вылету «Ак Барса» из плей-офф. Кстати, сейчас Александр, может быть, и выиграет конкуренцию у Барулина, но общий уровень вратарской бригады нижнекамцев от этой рокировки не изменится.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

22. «Амур» — 5,5

Вратари: Марек Лангхаммер, Евгений Киселёв, Евгений Аликин

Лангхаммер появился в Хабаровске по ходу прошлого сезона и начал отвратительно, но затем чех показал, что на него можно положиться. В конце регулярки подопечные Гулявцева выглядели симпатично во многом благодаря Лангхаммеру, который даже установил рекорд клуба. Чех заслужил новый контракт, но пока слишком рано вписывать его фамилию в число топ-вратарей лиги – всё покажет его первый полноценный сезон в КХЛ.

Бэкапы Лангхаммера – два Евгения, Киселёв и Аликин. Первому 21 год, и он ещё толком не дебютировал в КХЛ, а второй прибавляет в количестве матчей за «Амур» с каждым годом, и в случае чего всегда будет готов заменить Лангхаммера.

21. «Куньлунь» — 5,5

Вратари: Шимон Грубец, Джереми Смит, Сунь Цзэхао

Непонятно, чего ждать в новом сезоне в целом от «Куньлуня», и такая же загадка – вратарская линия китайского клуба. С одной стороны, Шимон Грубец находится в самом расцвете сил (28 лет), привлекается в сборную Чехии и выиграл золото Экстралиги в качестве основного вратаря «Оцеларжи» в прошлом сезоне. С другой – уровень чемпионата Чехии совсем не показатель, а другого опыта Грубец пока не накопил.

Второй голкипер «Куньлуня» — лошадка ещё темнее, чем Грубец. Джереми Смит в своей карьере вдоволь наигрался в АХЛ, а на высшем уровне у него есть 10 матчей за «Колорадо» в сезоне-2016/17, но статистикой в тех встречах Смит похвастать не может. Как проявит себя Джереми в Китае и в КХЛ? Ответ вряд ли знает и он сам.

Третьим вратарём «драконов» будет китаец Сунь Цзэхао. Если он сыграет хотя бы 10 матчей в регулярке, это уже будет для него достижением.

Сунь Цзэхао – почти как легенда КХЛ. Броски «Локомотива» отбивал китаец Хоккейные сыновья Поднебесной, поигравшие в КХЛ. Кто такие и где они сейчас. Один из них уже успел завершить карьеру.

20. «Адмирал» — 6,0

Вратари: Юхо Олкинуора, Антон Красоткин, Иван Веремчук

Пока котом в мешке для «Адмирала» выглядит Юхо Олкинуора. Финский голкипер в своё время пытался пробиться в НХЛ, но не вышло, и Олкинуора вернулся на родину, где с переменным успехом выступал за разные клубы. Статистикой Юхо не блистал, но попал третьим вратарём в «золотую» финскую сборную на ЧМ-2019 и привлёк внимание «Адмирала». Посмотрим, что у Олкинуоры получится на Тихоокеанском побережье.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вторым вратарём «моряков» будет Антон Красоткин, набравшийся опыта за два года в Тольятти и Владивостоке и готовый к конкуренции с финном. Также с командой Сергея Светлова сейчас тренируется и проводит контрольные матчи перспективный 18-летний Иван Веремчук.

19. «Торпедо» — 6,0

Вратари: Андерс Линдбек, Андрей Тихомиров, Николай Мольков

Наверное, 19-е место «Торпедо» в рейтинге вратарских бригад покажется многим слишком низким, но пока я не вижу причин ставить нижегородских голкиперов выше. Главную ставку «автозаводцы» сделали на Андерса Линдбека, но что мы знаем об этом шведе? В НХЛ он в общей сложности провёл 130 матчей, ни разу не был основным вратарём своих клубов и по статистике пропускал более 2,5 шайб за игру. В последние же годы эти показатели стали только ухудшаться, причём уже на уровне АХЛ и чемпионата Швейцарии. Назвать Линдбека прямо сейчас сильным голкипером нельзя, но, конечно, у Андерса есть все шансы посрамить скептиков.

Нет у «Торпедо» и опытного сменщика для Линдбека. Ровесники Николай Мольков и Андрей Тихомиров к 24-м годам на двоих провели всего 21 игру в КХЛ и пока годятся только на роль эпизодических бэкапов.

18. «Северсталь» — 6,0

Вратари: Владислав Подъяпольский, Рафаэль Хакимов

В череповецком клубе решили серьёзно рискнуть, отказавшись от поисков голкипера-иностранца или приглашения опытного вратаря с российским паспортом. Вместо этого «Северсталь» сумела переманить из Казани Владислава Подъяпольского, а в сменщики ему из Новокузнецка перешёл Рафаэль Хакимов.

Подъяпольский в прошлом сезоне неожиданно стал основным голкипером «Ак Барса», но слабый плей-офф показал, что Владиславу ещё рано замахиваться на топ-клубы. Хакимов к 29 годам так и не смог толком заиграть на уровне КХЛ, но в Череповце Андрей Разин должен дать ему ещё один шанс. В целом, вратарская бригада «Северстали» перед сезоном смотрится не слишком убедительно, но это должно лишь повысить мотивацию Подъяпольского и Хакимова.

17. «Витязь» — 6,5

Вратари: Илья Ежов, Александр Самонов, Игорь Сапрыкин

В «Витязе» не стали удерживать Йони Ортио, заполнив легионерские места полевыми игроками, а на позицию основного голкипера, видимо, подписали Илью Ежова. Это не самый очевидный выбор подольского клуба. К 32-м годам Ежов кому-то наверняка запомнился экстравагантными выходками, но ни в СКА, ни в «Ладе», ни в «Нефтехимике» он не показывал сверхнадёжной игры. Конечно, Ни Ортио, ни уж тем более Сятери в «Витязе» Ежов не заменит, но и ниже своего уровня опуститься не должен.

Сменщиками Ежова будут Александр Самонов и Игорь Сапрыкин. Оба вратаря в прошлые сезоны уже привлекались к играм за «Витязь», у Сапрыкина и вовсе был опыт роли в основного голкипера подольчан, но никакого продолжения для Игоря пока не последовало.

16. ХК «Сочи» — 6,5

Вратари: Дмитрий Шикин, Илья Проскуряков, Никита Богданов

Бригаду вратарей в «Сочи» должны были составлять Шикин и Пётр Кочетков, но молодой талант понадобился СКА и, «южанам» пришлось подписывать Проскурякова, отыгравшего сезон в Германии. В результате «леопарды» получили двух вратарей примерно одинакового уровня, надёжных, но звёзд с неба не хватающих. Шикин, выдавивший из команды Барулина, может рассчитывать на большее игровое время, чем Проскуряков, но есть ощущение, что Сергей Зубов во вратарском вопросе будет соблюдать некую очерёдность.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Третьим вратарём сочинцев будет Никита Богданов. Именно он достался южанам в обмен на Кочеткова, и с началом сезона Богданов будет командирован в «Тамбов». Вспоминая, как «доверяли» в «Сочи» Кочеткову, рассчитывать на дебют в КХЛ менее талантливому Богданову вряд ли придётся.

15. «Динамо» Минск – 6,5

Вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Александр Осипков

Это место выдано минчанам авансом из-за прошлых заслуг Юнаса Энрота. Швед летом вернулся в «Динамо», но пока непонятно, в какой он находится форме. На Кубке Салея Энрот провёл две встречи, обе проиграл и пропустил семь шайб. В сезоне должно быть лучше, как у Энрота, так и у всего белорусского клуба.

Вообще, в обойме «Динамо» сейчас находятся сразу шесть вратарей. Основу составляют знакомые болельщикам Энрот и Карнаухов, а также Осипков, перешедший в стан «зубров» из «Юности». На турнире в Нижнем Новгороде ворота минчан вместе с Осипковым (9 пропущенных шайб за две игры) защищал находящийся на просмотре Иван Кульбаков (8 шайб за две игры). А ведь ещё у «Динамо» есть молодой Никита Толопило и Дмитрий Мильчаков, которому просто разрешили тренироваться с бывшей командой.

Словом, вратарей у «Динамо» много, а толку мало, но ситуация должна улучшиться, когда наберёт форму Энрот.

14. «Трактор» — 6,5

Вратари: Василий Демченко, Владислав Сухачёв, Иван Федотов

В Челябинске в следующем сезоне будет самая патриотичная вратарская бригада. Василий Демченко и Владислав Сухачёв – местные воспитанники, и этот факт наверняка безмерно радует болельщиков «Трактора». Демченко уже давно выступает за основу челябинцев, его нельзя назвать суперпрогрессирующим и быстро растущим вратарём, но с ролью первого номера в родной команде Василий должен справиться.

Сухачёву всего 21 год, во взрослом хоккее он дебютировал лишь в позапрошлом сезоне, а в минувшем чемпионате впервые вышел на лёд в форме «Трактора». Это парень с хорошей вратарской техникой и приличной статистикой, через пару лет он вполне может обогнать в развитии того же Демченко. Но начнёт сезон Владислав вторым, а может и третьим вратарём. По крайней мере, на домашнем предсезонном турнире Сухачёва отправили в Сборную Кубка губернатора, а в «Тракторе» Демченко страховал Иван Федотов. 22-летний голкипер оказался в Челябинске в результате обмена из «Салавата», и в «Тракторе» Федотов рассчитывает на игровое время.

Федотов: все оказались в выигрыше от моего обмена из «Салавата» в «Трактор»

13. «Локомотив» — 7,0

Вратари: Илья Коновалов, Александр Лазушин, Даниил Исаев

Возможно, «Локомотив» должен быть выше в рейтинге, но всё-таки есть небольшие опасения за второй полноценный сезон в исполнении Ильи Коновалова. В прошлом чемпионате он был великолепен, но молодые хоккеисты по-разному справляются с новыми ощущениями. К тому же за спиной у Коновалова теперь не будет такого опытного мастера, как Александр Салак.

Да, Илья «задвинул» чеха в запас, но в случае чего Салак мог подстраховать партнёра. Теперь же с этой ролью должен будет справляться, прямо скажем, не самый сильный голкипер КХЛ Александр Лазушин, вернувшийся в Ярославль спустя девять лет. Наверняка получит свой шанс и Даниил Исаев, показавший в прошлом сезоне отличную статистику в своих пяти матчах КХЛ.

12. «Спартак» — 7,0

Вратари: Юлиус Гудачек, Никита Беспалов, Александр Трушков

Вратарская линия красно-белых осталась без изменений по сравнению с прошлым сезоном. На месте надёжный Юлиус Гудачек («Спартак» весной продлил словака в первую очередь), его всегда готов сменить опытный Никита Беспалов. За последний рубеж «Спартака» вряд ли стоит беспокоиться.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Возможно, Олег Знарок даст в новом сезоне чуть больше времени 23-летнему Александру Трушкову, который показывал хорошую статистику в ВХЛ в составе «Химика». В будущем Трушков вполне может стать главной опорой родной команды.

11. «Динамо» М – 7,0

Вратари: Иван Бочаров, Александр Ерёменко, Георгий Кузнецов

В «Динамо» также не произошло кадровых изменений во вратарской бригаде, но впервые в качестве основного голкипера бело-голубых сезон начнёт Иван Бочаров. Об этом уже заявил главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. Бочаров неплохо зарекомендовал себя в прошлом сезоне, теперь от него ждут ещё большего прогресса. Впрочем, если у Бочарова что-то пойдёт не так, в игру готов вступить опытнейший Александр Ерёменко. Для шестикратного чемпиона России это будет уже 19-й чемпионат на высшем уровне.

Ерёменко: после некоторых высказываний в мотивации не нуждаюсь

10. «Сибирь» — 7,0

Вратари: Харри Сятери, Алексей Красиков, Богдан Нефёдов

Главным приобретением «Сибири» в межсезонье стал голкипер Харри Сятери, призванный решить многолетнюю проблему новосибирцев на последнем рубеже. Финн здорово зарекомендовал себя в «Витязе», выходил с подольской командой в плей-офф и был настоящим лидером подмосковного коллектива. Та же роль уготована Сятери и в Новосибирске. «Сибири» нужен был вратарь, который бы давал команде шанс в каждой игре, и Кирилл Фастовский такого нашёл.

Сменщиком Сятери будет Алексей Красиков, пока не справившийся в «Сибири» с ролью основного голкипера, но всё ещё обладающий хорошим потенциалом. Возможно, на несколько матчей в заявку попадёт и 17-летний перспективный голкипер Богдан Нефёдов.

9. «Барыс» — 7,5

Вратари: Хенрик Карлссон, Эдвард Паскуаль, Сергей Кудрявцев

Неплохой вратарский тандем вырисовывается и в «Барысе». Казахстанский клуб намерен закрепиться в числе лидеров Восточной конференции, и важным фактором должна стать игра голкиперов. Опытный Хенрик Карлссон уже не первый год выступает в Нур-Султане, иногда ему не хватает надёжности, но в целом с этим голкипером «Барыс» может решать серьёзные задачи.

Но не факт, что Карлссон станет единоличным первым номером «Барыса». Новичок команды Эдди Паскуаль, вдоволь помотавшийся по АХЛ, оставил отличное впечатление от своей игры на Кубке президента республики Казахстан, и теперь у Андрея Скабелки появился приятный выбор.

8. «Йокерит» — 7,5

Вратари: Янис Калниньш, Антти Ниеми, Алексантери Хейсканен

«Йокерит» распрощался с Райаном Запольски, провалившим прошлый сезон, и подписал ему на замену голкипера с мировым именем. Антти Ниеми сменил немало клубов в НХЛ, в 2010-м выиграл свой Кубок Стэнли, и в 35 лет решил вернуться на родину. Справедливости ради отметим, что Ниеми недолгое время был по-настоящему топовым голкипером, а его статистика не поражала взгляд, но Антти завоевал уважение в хоккейном мире.

Теперь ему предстоит завоевать место основного вратаря в «Йокерите», за которое с Ниеми всерьёз поспорит латвиец Янис Калниньш. В роли третьего голкипера Лаури Марьямяки сможет использовать Алексантери Хейсканена или Валттери Игнатьева. Оба будут получать игровую практику в аффилированных клубах.

7. СКА – 7,5

Вратари: Магнус Хелльберг, Иван Налимов, Пётр Кочетков

СКА ещё в феврале подписал трёхлетний контракт с Магнусом Хелльбергом, чем решил вратарскую проблему на ближайшее будущее. Швед – надёжный и спокойный голкипер, с которым питерцы могут решать самые высокие задачи. Но вопрос в том, насколько комфортно будет чувствовать себя Хелльберг в роли единственного основного вратаря СКА? Ведь в прошлом сезоне ему здорово помогал Игорь Шестёркин.

В сменщиках у Хелльберга сейчас довольно неожиданно оказался нестабильный Иван Налимов, но экс-вратаря «Авангарда», скорее всего, сможет задвинуть целая россыпь молодых талантливых вратарей из системы СКА. Это и герой МЧМ-2019 Пётр Кочетков, и перспективный Алексей Мельничук, и даже 19-летний Павел Давыдюк. Про Ярослава Аскарова в контексте КХЛ говорить ещё рановато, но кто знает, насколько быстро будет прогрессировать самый талантливый голкипер поколения.

6. «Авангард» — 8,0

Вратари: Игорь Бобков, Александр Судницин, Денис Костин

В «Авангарде» в межсезонье не стали искать нового голкипера, оказав доверие Игорю Бобкову. И тот вполне это заслужил. В Бобкова многие не верили в прошлом сезоне, но он вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина, а в поражении от ЦСКА его вина минимальна. При этом в омском клубе усилили позицию бэкапа. Вместо Ивана Налимова «ястребом» стал Александр Судницин, идеально подходящий на роль запасного вратаря.

5. «Ак Барс» — 8,0

Вратари: Адам Рейдеборн, Тимур Билялов, Эмиль Гарипов

Одной из главных задач «Ак Барса» после неудачного прошлого сезона было укрепление вратарской линии. Казанцы отпустили Подъяпольского и Шарыченкова и пригласили двух новых голкиперов. Швед Адам Рейдеборн в последние три года показывал отличные цифры в «Юргордене» и созрел для переезда в лучшую лигу континента, а Тимур Билялов, казанский воспитанник, вышел на новый уровень в рижском «Динамо». Не забываем и про Эмиля Гарипова, героя последнего чемпионского сезона «Ак Барса». В прошлом сезоне он мучился с травмой, сейчас впал в немилость к Дмитрию Квартальнову. Но по ходу длинного сезона всё может измениться.

Фото: Ильдар Тухбатов, photo.khl.ru

4. «Автомобилист» — 8,5

Вратари: Якуб Коварж, Леонид Фомин, Владислав Гросс

Четвёртое место «Автомобилиста» в рейтинге – абсолютная заслуга Якуба Коваржа. Один из лучших голкиперов КХЛ вряд ли собирается сбавлять обороты и готов провести ещё один блестящий сезон. Не нужно быть талантливым прогнозистом, чтобы предположить, что Коварж сыграет около 90% матчей уральцев в регулярке, а в плей-офф вовсе будет незаменимым. Нагрузка на Якуба выпадет большая, но он привык к такому ритму.

При этом нельзя не отметить, что в целом вратарская бригада у «Автомобилиста» вызывает опасения. Любая травма Коваржа станет для уральского клуба большой проблемой. У Леонида Фомина и Владислава Гросса на двоих один матч в КХЛ, а статистика обоих голкиперов даже в ВХЛ не впечатляет.

3. «Металлург» — 8,5

Вратари: Василий Кошечкин, Станислав Галимов

В «Магнитке» продолжают уповать главным образом на Василия Кошечкина, но в прошлом плей-офф олимпийский чемпион уже дал слабину. Было это случайностью, или возраст начинает брать своё – пока сказать трудно, но в любом случае как минимум ближайший год Кошечкин ещё способен провести на высочайшем уровне.

К тому же в следующем чемпионате у Василия будет отличный бэкап. У двукратного обладателя Кубка Гагарина Станислава Галимова прошлый сезон получился смазанным из-за травм, но сейчас он готов доказывать, что его рано списывать со счетов. Не удивлюсь, если Галимов выиграет конкуренцию в магнитогорских воротах у Кошечкина, но так или иначе вратарский тандем «Магнитки» по именам выглядит сильнейшим в лиге после ЦСКА.

2. «Салават Юлаев» — 9,0

Вратари: Юха Метсола, Андрей Кареев, Владимир Сохатский

Юха Метсола провёл невероятный сезон в Уфе, получил звание лучшего голкипера сезона, и в следующем чемпионате готов сделать с «Салаватом» следующий шаг. Миниатюрный финн иногда вытворяет в воротах настоящие чудеса (вспомните последний матч прошлого сезона для уфимцев), и для подопечных Цулыгина присутствие на льду Метсолы – мощнейший залог общего успеха.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Конечно, Метсола будет периодически нуждаться в сменщиках, и здесь у «Салавата» нет стопроцентно надёжного варианта. У Андрея Кареева на один удачный матч приходится три неудачных, а Владимир Сохатский, вернувшийся в Уфу, затормозил в развитии в «Автомобилисте». Но если с Метсолой всё будет в порядке, то в «Салавате» вряд ли будут задумываться об уровне своих бэкапов.

1. ЦСКА – 10,0

Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон

Вряд ли кто-то будет спорить с первым местом рейтинга. Такой «убойной» пары вратарей нет ни у одного клуба КХЛ. В последние годы в лиге нет обороны, которая бы сравнилась с ЦСКА по надёжности, а Сорокин и Юханссон соревнуются друг с другом в основных вратарских показателях: коэффициент надёжности, процент отражённых бросков, матчи на ноль. И швед, и россиянин в прошлом сезоне едва перевалили за отметку в одну пропущенную шайбу в среднем за игру – фантастический результат! Конечно, большим подспорьем для Сорокина и Юханссона является уровень игроков обороны ЦСКА и вся «армейская» система, но без невероятного личного мастерства вратарская бригада красно-синих не добилась бы таких сумасшедших показателей.

Через год Илья Сорокин, возможно, уедет в «Айлендерс», и тогда картина изменится. Но в ближайшем сезоне доминирование «армейских» вратарей в лиге продолжится.