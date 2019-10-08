«Йокерит» — Сочи»: стали известны составы команд

Стали известны составы финского «Йокерита» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Хельсинки пройдёт сегодня, 8 октября, начало игры — в 18:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Мяэналанен;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Кивистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;

Рясанен, Савинайнен — Пильстрём — Анттила.



ХК «Сочи»:



Шикин (Проскуряков);

Бертильссон — Эллис, Шмелёв — Розен — Стрёмвалль;

Воробьёв — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Капустин;

Н. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;

Гордеев, Старков — Томилин — Рахимуллин, Архипов.