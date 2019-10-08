«Йокерит» — Сочи»: стали известны составы команд
Стали известны составы финского «Йокерита» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Хельсинки пройдёт сегодня, 8 октября, начало игры — в 18:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Мяэналанен;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Кивистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес;
Рясанен, Савинайнен — Пильстрём — Анттила.
ХК «Сочи»:
Шикин (Проскуряков);
Бертильссон — Эллис, Шмелёв — Розен — Стрёмвалль;
Воробьёв — Погоришный, Крикунов — Коллинз — Капустин;
Н. Александров — Елизаров, Лугин — Точицкий — Алтыбармакян;
Гордеев, Старков — Томилин — Рахимуллин, Архипов.
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