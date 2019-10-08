Несколько клубов НХЛ проведут переговоры с форвардом СКА Барабановым

Несколько клубов Национальной хоккейной лиги проведут личные встречи по поводу возможного сотрудничества с нападающим петербургского СКА Александром Барабановым, сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Напомним, Барабанов не был задрафтован никем в НХЛ.



«Один из моих контактов пошутил, что Барабанова уже ждут в „Торонто“», — добавил Фридман.



В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 25-летний Барабанов принял участие в 13 матчах, записав на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности „-2“ и 14 минутах штрафа. Нападающий проводит на площадке около 13 с половиной минут за игру, в прошлом сезоне его среднее игровое время было больше на две минуты.

13 хоккеистов КХЛ, которые могут уехать в НХЛ в следующем сезоне ЦСКА может пойти по стопам СКА и лишиться половины состава.