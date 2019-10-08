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Никитин: не могу сказать, что ЦСКА провёл хороший или плохой матч

Никитин: не могу сказать, что ЦСКА провёл хороший или плохой матч
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранной домашней встречи с «Амуром» (4:1).

«Я не могу сказать, что провели плохой или хороший матч. Секач, Калинин удачно забили. Потом мы реализовали большинство. Сорокин помог контролировать игру.

Вторая половина первого периода была провалена, но потом уже ребята отработали достаточно хорошо», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб, на старте второго периода счёт открыл нападающий «армейской» команды Иржи Секач. На 41-й минуте ЦСКА упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Сергей Калинин. Вскоре защитник Алексей Марченко забил третий гол ЦСКА. За пять минут до сирены голом отметился форвард москвичей Максим Шалунов. Окончательный счёт в концовке установил нападающий «Амура» Томаш Зогорна.

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