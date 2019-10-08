Марченко: «Амур» играл неплохо, они не хуже всех
Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился впечатлениями от выигранного матча с «Амуром» (4:1).
«Первый период был не самым лучшим. В моём исполнении, в частности. Хорошо, что Илья Сорокин помог, выручил нас в моментах, где мы ошибались. Во втором периоде начали играть попроще, забили гол. Потом смогли реализовать большинство.
В чём причина всплеска моей результативности? Не знаю, бывает. Хороший пас отдали, бросил и попал. Мысль оформить „хет-трик Горди Хоу“ не возникала.
На игру с „Амуром“ настраиваться было не тяжело, они выиграли несколько предыдущих игр. Сегодня неплохо играли. Не чувствовалось, что они хуже всех? Так они и не хуже всех», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
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