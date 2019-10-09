Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
8 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Йокерит» оказался сильнее ХК «Сочи» — 3:2 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Лугин (Алтыбармакян, Шмелёв) – 14:30' (5x4) 0:2 Коллинз (Крикунов, Александров) – 24:49' (5x5) 1:2 Йоэнсуу (Анттила, Пильстрём) – 42:32' (5x5) 2:2 Регин (Мяэналанен, Контиола) – 46:27' (5x4) 3:2 Лехтонен (Хаапала) – 63:33' (3x3)
«Локомотив» проиграл «Ак Барсу» — 0:4.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Фисенко (Основин, Лукоянов) – 01:41' (5x5) 0:2 Фисенко (Викстранд, Петров) – 23:29' (4x5) 0:3 Галиев (Зарипов) – 32:29' (5x5) 0:4 Петров (Кормье, Яруллин) – 56:19' (5x5)
ЦСКА одержал победу над «Амуром» — 4:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Секач (Робинсон) – 21:49' (5x5) 2:0 Калинин (Марченко, Киселевич) – 40:20' (5x5) 3:0 Марченко (Робинсон, Шалунов) – 47:39' (5x4) 4:0 Шалунов (Марченко) – 54:25' (5x4) 4:1 Зогорна (Голубев) – 57:48' (5x3)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
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