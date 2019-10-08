Э. Галимов — о штрафе «5+20»: соперник чуть приукрасил ситуацию

Нападающий казанского «Ак Барса» Эмиль Галимов поделился впечатлениями от победы над ярославским «Локомотивом» (4:0).



«Мои «5+20»? Чуть перестарался в силовой борьбе, не хотел никакой травмы нанести. Может быть, судьи погорячились. Показалось, что соперник там немного приукрасил ситуацию. Готовимся дальше, самое главное — победили, спасибо болельщикам. Ребята — молодцы, выстояли те пять минут, что я получил. Будем исправляться и работать дальше.



Нервничал ли в раздевалке? Да, было немного. Но ничего не поделаешь, нервничал чуть-чуть. У меня такого, по-моему, ещё не было. Первый раз в карьере. Обычно стараюсь не удаляться, поэтому чувствовал себя не в своей тарелке. Хотелось на этом льду, который был для меня домашним, где я сыграл пять сезонов, показать себя хорошо. Возможно, чуть перегорел эмоционально. Самое главное — выиграли и едем домой с хорошим настроением», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.