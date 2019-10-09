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Радулов: никто не хочет стартовать в сезоне с четырёх поражений

Радулов: никто не хочет стартовать в сезоне с четырёх поражений
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал победу своей команды в гостевом матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ), в которой россиянин набрал свои первые результативные очки.

«Первая победа была невероятно важна после неважного старта. Никто не хочет начинать сезон с четырёх поражений. Да даже три проигрыша подряд слишком много. Вчера у нас было командное собрание. А сегодня между вторым и третьим периодами мы сказали друг другу: «Давайте работать и посмотрим, что может произойти», — приводит слова Радулова Dallas News.

В матче с «Вашингтоном» Радулов забросил шайбу и организовал победный гол в овертайме, автором которого стал Тайлер Сегин.

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