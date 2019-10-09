Лучич подрался второй раз за три первых матча и вышел в лидеры по штрафу

Нападающий «Калгари Флэймз» Милан Лучич провёл свою вторую драку в нынешнем сезоне. В начале второго периода домашнего матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ) Лучич подрался с защитником «королей» Кёртисом Макдермидом, который жёстко встретил его в средней зоне.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



До этого Лучич попытался подраться с защитником «Колорадо Эвеланш» Никитой Задоровым, который не стал бить оппонента и скидывать краги, но всё равно получил пять минут штрафа за драку.



За 3 матча регулярного чемпионата Милан Лучич не набрал результативных баллов, заработав 26 минут штрафа, став самым грубым хоккеистом сезона. Форвард «Эдмонтона» Джеймс Нил, на которого был обменян Лучич летом, в трёх матчах забросил 6 шайб.