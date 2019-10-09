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Результаты матчей НХЛ за 9 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 9 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

9 октября, в очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялись восемь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Кросби (Гюнцель, Летанг) – 00:32' (5x5)   1:1 Хейнола (Шайфли, Лайне) – 05:48' (5x5)   1:2 Элерс – 09:55' (5x5)   1:3 Пулман (Лайне, Шайфли) – 20:54' (5x5)   1:4 Пионк (Лайне, Шайфли) – 31:31' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бовиллье (Комаров) – 14:14' (4x5)   1:1 Нил – 17:53' (5x5)   1:2 Нил (Макдэвид, Нурс) – 19:29' (5x4)   1:3 Нил (Драйзайтль, Макдэвид) – 26:31' (5x4)   1:4 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 28:46' (5x5)   1:5 Нил (Юрчо, Клефбом) – 46:51' (5x5)   2:5 Мартин (Добсон, Сизикас) – 53:32' (5x5)

«Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Макгинн, Гардинер) – 06:48' (5x5)   0:2 Терявяйнен (Флёри, Нидеррайтер) – 11:04' (5x5)   0:3 Хэмилтон (Свечников, Стаал) – 15:37' (4x4)   0:4 Дзингел (Терявяйнен, Свечников) – 18:14' (5x4)   0:5 Дзингел (Нечас, Флёри) – 21:31' (5x5)   1:5 Уигар (Хоффман, Барков) – 23:51' (5x5)   2:5 Яндл (Хоффман, Коннолли) – 49:34' (4x3)   3:5 Дадонов (Юбердо, Барков) – 55:52' (6x4)   3:6 Ахо (Славин) – 58:41' (en)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 3:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кузнецов (Зигенталер) – 04:49' (5x5)   1:1 Хинц (Олексяк) – 21:59' (5x5)   2:1 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 35:55' (5x5)   2:2 А. Радулов (Линделль, Бенн) – 47:53' (5x5)   2:3 Каамано (Кольяно, Сегин) – 52:03' (5x5)   3:3 Бекстрём (Уилсон, Карлсон) – 59:29' (6x5)   3:4 Сегин (А. Радулов) – 60:43' (3x3)

«Детройт Ред Уингз» — «Анахайм Дакс» — 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гронек (Атанасиу, Ларкин) – 39:55' (6x5)   1:1 Ракелль (Линдхольм, Сильверберг) – 44:52' (5x5)   1:2 Ритчи (Грант, Гуле) – 49:10' (5x5)   1:3 Сильверберг (Шор, Гецлаф) – 49:57' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Йози (Сиссонс, Эллис) – 06:16' (5x5)   2:0 Йози – 30:25' (5x4)   2:1 Кейн (Кутюр, Бёрнс) – 35:12' (5x4)   3:1 Туррис (Гримальди) – 42:51' (5x5)   4:1 Форсберг (Дюшейн, Гранлунд) – 47:24' (5x5)   4:2 Бёрнс (Бергман, Гэмбрелл) – 55:37' (5x5)   5:2 Фаббро (Джохансен) – 58:19' (en)

«Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Тоффоли (Ковальчук, Даути) – 02:53' (5x5)   0:2 Уокер (Лизотт, Тоффоли) – 17:26' (5x5)   0:3 Ковальчук (Кемпе, Даути) – 23:46' (5x5)   1:3 Ткачук – 30:51' (5x5)   2:3 Ханифин (Ткачук, Броди) – 33:33' (5x5)   3:3 Ткачук (Андерссон, Годро) – 58:56' (6x5)   3:4 Даути (Копитар, Ковальчук) – 60:50' (4x3)

«Вегас Голден Найтс» — «Бостон Брюинз» — 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Стоун (Пасиоретти, Гласс) – 06:36' (5x4)   2:0 Смит (Маршессо, Карлссон) – 08:20' (5x5)   2:1 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 11:21' (5x5)   2:2 Маршан (Пастрняк, Крюг) – 18:58' (5x4)   2:3 Маршан (Пастрняк) – 20:33' (5x5)   2:4 Крюг (Карло, Курали) – 22:27' (5x5)   3:4 Пасиоретти (Теодор, Стоун) – 54:42' (5x4)

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

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