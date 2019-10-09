Результаты матчей НХЛ за 9 октября 2019 года

9 октября, в очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялись восемь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс» — 1:4.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:5.
«Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 3:4 ОТ.
«Детройт Ред Уингз» — «Анахайм Дакс» — 1:3.
«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2.
«Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 ОТ.
«Вегас Голден Найтс» — «Бостон Брюинз» — 3:4.
«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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