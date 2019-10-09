Тарасов: Юртайкин — красавец, но в «Сан-Хосе» не принято «душить» молодых

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов оценил перспективы российского форварда Данила Юртайкина пробиться в основу «Сан-Хосе Шаркс». Тарасов с 2012 по 2015 год играл в системе «акул», проведя за «Шаркс» пять матчей.

«Юртайкин — молодец парень, красавец. Это огромнейший опыт для него. Если будет стараться, то у него всё получится. Он молодой, нужно работать — и всё придёт. Страшно ли сразу играть в первом звене? Да нет, ничего страшного. Я тоже выходил и с Торнтоном, и с другими. Правда, травму получил быстро. Там такие мастера, что сами его найдут и сами для него всё сделают. Никто, я думаю, его не напрягает, обстановка там всегда хорошая в раздевалке. Ребята, которые повзрослее, они всегда помогают молодым, не «душат».

«Сан-Хосе» не считается молодой командой? Это вы зря. Там из «старичков» только Джо остался, ну, Бёрнс ещё возрастной. Остальные все молодые ребята, с которыми я ещё играл в фарм-клубе. Поэтому «акулы», на самом деле, молодая команда. Через работу и труд всё получится. Перспективы Ивана Чеховича? Ничего не знаю о нём, если честно», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Акулы» проиграли все четыре стартовых матча сезона-2019/20 и на данный момент занимают последнее место в лиге. Юртайкин отыграл три матча, получая от 13 до 16 минут игрового времени, не набрал баллов за результативность и заработал показатель полезности «-1». В последнем матче с «Нэшвиллом» россиянин остался в запасе.