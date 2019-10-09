Женский чемпионат мира 2021 года пройдёт в России

Женский чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Уфе, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«Решение уже принято, чемпионат мира в 2021 году на 100% пройдёт в Уфе. Мы сделаем всё возможное, чтобы гостеприимно принять всех участников», — цитирует Третьяка ТАСС.
Также президент Федерации хоккея России отметил, что матчи пройдут на «Уфа-Арене» и в Уфимском дворце спорта. Ранее член совета Международной федерации хоккея (IIHF), глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер говорила, что шансы Уфы принять женский чемпионат мира 2021 года близки к 100%.
В 2023 году Россия также примет взрослый и молодёжный чемпионаты мира среди мужчин. Взрослый чемпионат мира пройдёт в Санкт-Петербурге, МЧМ состоится в Омске и Новосибирске.
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