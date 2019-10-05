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Федерация хоккея России поддержала заявку Омска на проведение МЧМ-2023

Федерация хоккея России поддержала заявку Омска на проведение МЧМ-2023
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Федерация хоккея России (ФХР) одобрила заявку Омска на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает «Омская губерния». Омск примет турнир вместе с Новосибирском.

Губернатор Омской области Александр Бурков согласовал на федеральном уровне заявку на проведение турнира. Подготовка города к проведению молодёжного чемпионата мира обсуждалась на встрече Буркова с президентом ФХР Владиславом Третьяком, губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и вице-премьером РФ Ольгой Голодец. Бурков подтвердил готовность Омской области обеспечить соблюдение всех требований, установленных Международной федерацией хоккея.

«Для нас это очень важное событие с учётом значимости хоккея для россиян. И то, что у нас два сибирских города — Новосибирск и Омск — принимают участие в этом событии, для нас это очень серьёзная планка», — заявила Голодец.

Строительство арены к МЧМ-2023 в Новосибирске начнётся в июле 2019 года
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