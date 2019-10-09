Генменеджер «Локомотива» — о поиске тренера: кандидатов немного, сроков нет

Генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин рассказал о поисках нового главного тренера.
«Работаем, сроков не обозначено. Кандидатов немного. Пока Александр Аркадьевич Ардашев работает, а там посмотрим. На сегодняшний день он остаётся в должности исполняющего обязанности главного тренера», – цитирует Лукина РИА «Новости».
В начале сезона ярославский клуб отправил в отставку Крэйга Мактавиша. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев.
В настоящий момент «Локомотив» идёт вне зоны плей-офф, занимая предпоследнее место в Западной конференции КХЛ. Ярославский клуб одержал пять побед в 14 матчах регулярного чемпионата, набрав 10 очков. От восьмого места на Западе ярославцы отстают на пять очков.
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