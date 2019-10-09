Ансель Галимов перейдёт в «Спартак»

Нападающий Ансель Галимов перейдёт в московский «Спартак», сообщил агент игрока Станислав Романов.



«Мы договорились о заключении соглашения до конца сезона. Контракт будет подписан в ближайшее время», — приводит слова Романова «РБК-Спорт».



8 октября Галимов покинул «Северсталь», сыграв всего шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Ансель отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. Также на его счету победный бросок в серии послематчевых буллитов с минским «Динамо».



В минувшем сезоне 28-летний Галимов провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Авангарда». Он отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+5». В плей-офф хоккеист не сумел отметиться результативными действиями, проведя восемь игр. За матч проводил на льду чуть меньше 13 минут.