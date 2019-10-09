Дубль Косова принёс «Трактору» победу над московским «Динамо»
Челябинский «Трактор» на домашней площадке оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 32-й минуте, точным броском отметился нападающий челябинской команды Андрей Попов. На 47-й минуте «Трактор» удвоил преимущество в счёте, гол на свой счёт записал форвард Ярослав Косов. На 50-й минуте гости сократили отставание, шайбу забросил нападающий Вадим Шипачёв. Вскоре «Динамо» забило вновь, отличился защитник Михал Чайковски. На 58-й минуте Косов оформил дубль, принеся победу команде Петериса Скудры.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Попов (Меньшиков) – 31:09' (5x5) 2:0 Косов (Карлин, Тридчиков) – 46:42' (5x5) 2:1 Шипачёв (Хиетанен, Чайковски) – 50:40' (5x4) 2:2 Чайковски (Игумнов) – 53:11' (5x5) 3:2 Косов – 57:41' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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