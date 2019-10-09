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«Динамо» Р — «Динамо» Мн: соперники обменялись голами за 11 секунд

«Динамо» Р — «Динамо» Мн: соперники обменялись голами за 11 секунд
Хоккей / КХЛ 0

В первом периоде матча рижского «Динамо» и минского «Динамо» соперники обменялись заброшенными шайбами с разницей в 11 секунд. Авторами голов стали Гинтс Мейя и Владислав Ерёменко. В матче продолжается первый период, счёт 3:1 в пользу команды Гиртса Анкипанса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Динамо» (Рига):

Макаров (Салак);
Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Мамцис — Балинскис, Гиллис — Мейя — Эштон;
Берглунд — Сотниекс, Павловс — Джериньш — Липсбергс;
Гимаев, Разгалс — Батня — Берзиньш, Забусов.

«Динамо» (Минск):

Толопило (Карнаухов);
Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;
Готовец — Евенко, Костицын — Паре — Мартынов;
Эллиотт — Дерябин, Степанов — Демков — Павленко;
Знахаренко, Когалев, Китаров — Ковыршин — Грецкий.

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