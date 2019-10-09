«Динамо» Р — «Динамо» Мн: соперники обменялись голами за 11 секунд

В первом периоде матча рижского «Динамо» и минского «Динамо» соперники обменялись заброшенными шайбами с разницей в 11 секунд. Авторами голов стали Гинтс Мейя и Владислав Ерёменко. В матче продолжается первый период, счёт 3:1 в пользу команды Гиртса Анкипанса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Динамо» (Рига):



Макаров (Салак);

Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;

Мамцис — Балинскис, Гиллис — Мейя — Эштон;

Берглунд — Сотниекс, Павловс — Джериньш — Липсбергс;

Гимаев, Разгалс — Батня — Берзиньш, Забусов.



«Динамо» (Минск):



Толопило (Карнаухов);

Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;

Готовец — Евенко, Костицын — Паре — Мартынов;

Эллиотт — Дерябин, Степанов — Демков — Павленко;

Знахаренко, Когалев, Китаров — Ковыршин — Грецкий.

