Семёнов: послушайте, сезон только начался. Всё ещё придёт

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов поделился впечатлениями от проигранного матча с казахстанским «Барысом» (1:2).



«Хорошая игра была. Может быть, чуть-чуть неготовыми вышли на первый период. Потом поймали свою игру, полностью переиграли соперника, но пока шайба не идёт в ворота. Будем работать. Связано ли это с невезением? Не знаю, возможно. Послушайте, сезон только начался, игр ещё очень много, всё придёт. Всё будет нормально.



Думаю, что необходимо больше бросать, от бросков же идут голы. Все всё понимают и работают над этим, на каждой тренировке все выкладываются на сто процентов. Уверен, что всё придёт, это же хоккей», — приводит слова защитника официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Барыс» одержал третью победу подряд, одолев «Салават Юлаев»