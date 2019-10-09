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Крикунов: «Динамо» имело много моментов, но почти ничего не забило

Крикунов: «Динамо» имело много моментов, но почти ничего не забило
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от проигранного матча с челябинским «Трактором» (2:3).

«Обидно проигрывать, когда отыгрываешься с 0:2, а потом буквально за пару минут до конца пропускаешь гол. Имели много стопроцентных моментов и почти ничего не забили, и вратарь соперника сыграл очень здорово. Шипачёв с линии ворот не забил, у Брюквина был шанс, Индрашис обыграл вратаря и бросил в штангу. Надо забивать, двух голов мало. Готовимся к следующему матчу.

Была ли мысль снять Яшкина с игры и отпустить домой? Нет, сегодня было уже поздно, вчера были похороны (у Дмитрия Яшкина умер дедушка. — Прим. «Чемпионата»). Ерёменко сыграет в следующем матче», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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