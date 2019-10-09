Баранов: не хочется рубить с плеча, говоря о причинах поражения «Салавата»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Илья Баранов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:2).
«Что не получилось сегодня? Честно говоря трудно ответить, потому что ещё не проводили полноценный анализ матча, а по горячим следам не хочется рубить с плеча. Для начала нам нужно обсудить все с командой и тренерским штабом и сделать выводы. В чем превзошёл нас соперник? Наверное, они сыграли более строго и системно в каких-то моментах. Какой была установка на третий период? Играть только на победу. Нужно было строго сыграть в обороне и реализовать свои моменты. Что-то получилось, что-то нет. Идём дальше. Как чувствовал себя в звене Бурмистрова? Замечательно, спасибо ребятам. Помогали и поддерживали меня», — цитирует Баранова официальный сайт КХЛ.
- 9 октября 2019
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