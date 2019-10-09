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Кравец: «Витязь» играл неплохо, на поражении сезон не заканчивается

Кравец: «Витязь» играл неплохо, на поражении сезон не заканчивается
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с нижегородским «Торпедо» (2:4).

«Считаю, что мы сегодня неплохо играли. Особенно в начале первого периода. Ребята работали, старались. Но когда ты пропускаешь в большинстве, это становится переломным моментом. Когда на льду находятся лучшие игроки, они не могут допускать подобные ошибки. В третьем периоде ещё одна ошибка привела к еще одной пропущенной шайбе. Ну а «три на пять» — это уже несчастье. В принципе, команда старалась и боролась. На этом поражении сезон не заканчивается. Едем домой, двигаемся дальше», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Нижнего Новгорода.

«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»
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