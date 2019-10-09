Грачёв: очередная шайба в ворота «Спартака» — фарт, злости на клуб нет

Нападающий череповецкой «Северстали» Герман Грачёв поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с московским «Спартаком» (3:2).



«Хорошая игра, хороший соперник. Концовка получилась очень эмоциональной. Спасибо парням, что они выдержали и нам удалось победить. Нервная концовка? Может быть, мы сбавили, соперник начал активнее бежать, забрасывать шайбу к воротам. Начался сумбур на пятаке.



Эмоции от заброшенной шайбы не передать. Спасибо Ивану Захарчуку, что отдал передачу, с которой я забил. Спасибо Юрию Трубачёву, который подсказал мне после такого же момента во втором периоде: нужно было просто бросить — и вратарю не успеть среагировать.



Моя очередная шайба в ворота «Спартака»? Мне кажется, это просто фарт. Злости на «Спартак» нет, я просто выхожу играть так же, как со всеми командами», — передаёт слова Грачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Спартак» отыграл две шайбы, но проиграл «Северстали»