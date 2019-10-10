Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Демченко: после победы над «Динамо» настрой в «Тракторе» нормальный

Демченко: после победы над «Динамо» настрой в «Тракторе» нормальный
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Трактора» Василий Демченко прокомментировал результат матча с московским «Динамо» (3:2).

«От игры только положительные эмоции. В том, что в итоге пропустили две шайбы, нет ничего страшного, главное — победа, мы выиграли. «Сухари» потом постепенно придут. Важно было начать домашнюю серию с выигрыша, нам важна любая победа, каждые набранные очки.
Настрой в команде нормальный, никто в панику не впадает. Как у любого вратаря, у меня есть желание постоянно играть. А кто будет первым номером, надо спрашивать у главного тренера», — приводит слова Демченко пресс-служба КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате Демченко принял участие в 46 матчах, одержав 22 победы и проведя пять игр на ноль. В среднем вратарь отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,20.

Кручинин: Дацюк ушёл, и со СКА уже не так страшно играть
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019