Демченко: после победы над «Динамо» настрой в «Тракторе» нормальный

Вратарь «Трактора» Василий Демченко прокомментировал результат матча с московским «Динамо» (3:2).
«От игры только положительные эмоции. В том, что в итоге пропустили две шайбы, нет ничего страшного, главное — победа, мы выиграли. «Сухари» потом постепенно придут. Важно было начать домашнюю серию с выигрыша, нам важна любая победа, каждые набранные очки.
Настрой в команде нормальный, никто в панику не впадает. Как у любого вратаря, у меня есть желание постоянно играть. А кто будет первым номером, надо спрашивать у главного тренера», — приводит слова Демченко пресс-служба КХЛ.
В прошедшем регулярном чемпионате Демченко принял участие в 46 матчах, одержав 22 победы и проведя пять игр на ноль. В среднем вратарь отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,20.
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