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Шайба залетела в ворота «Лос-Анджелеса» от конька Ковальчука

Шайба залетела в ворота «Лос-Анджелеса» от конька Ковальчука
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата между «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз» (8:2) произошёл любопытный эпизод. Шайба залетела в ворота «Кингз» от конька российского нападающего Ильи Ковальчука.

В концовке второго периода при счёте 3:1 в пользу «Ванкувера» хозяева выиграли вбрасывание в зоне «королей», после чего нападающий «Кэнакс» Джей Ти Миллер выполнил прострел из угла площадки на пятачок. Шайба крайне неудачно угодила в конёк Ковальчуку, пытавшегося сыграть в отборе перед воротами. Рикошет от россиянина оказался неожиданным для голкипера гостей Джонатана Куика, который не смог спасти команду от четвёртого гола.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера»

Ковальчук в этом матче не набрал очков, завершив встречу с двумя бросками и показателем полезности «-3».

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