Результаты матчей НХЛ за 10 октября 2019 года

10 октября, в очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялись три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4 ОТ.

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0.

«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 8:2. Хозяева одержали первую победу в сезоне.

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.