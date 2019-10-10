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Результаты матчей НХЛ за 10 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 10 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

10 октября, в очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялись три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Олофссон (Айкел, Далин) – 05:04' (5x4)   1:1 Армиа (Томпсон) – 14:06' (4x5)   1:2 Армиа (Судзуки) – 19:39' (5x4)   2:2 Айкел (Далин, Райнхарт) – 24:46' (5x4)   3:2 Айкел – 34:13' (5x5)   4:2 Скиннер (Юханссон) – 40:47' (5x5)   4:3 Котканиеми (Армиа, Друен) – 41:44' (5x5)   4:4 Шьяро (Лехконен, Райлли) – 52:54' (5x5)   5:4 Юханссон (Миллер, Айкел) – 61:30' (4x4)

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Проворов (Нисканен, Конечны) – 29:52' (5x4)   2:0 Хейз (Жиру) – 40:33' (5x4)   3:0 Кутюрье (Линдблом, Проворов) – 40:57' (5x5)   4:0 Конечны – 51:46' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 8:2. Хозяева одержали первую победу в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
8 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хьюз (Пирсон, Годетт) – 05:26' (5x4)   2:0 Саттер (Виртанен, Миллер) – 06:08' (5x5)   3:0 Петтерссон (Саттер, Миллер) – 22:34' (5x5)   3:1 Тоффоли (Грундстрём, Хаттон) – 27:28' (5x5)   4:1 Миллер – 34:44' (5x5)   4:2 Уокер (Копитар) – 46:51' (5x5)   5:2 Танев (Хьюз, Бёзер) – 47:31' (5x5)   6:2 Эдлер (Миллер, Стечер) – 50:00' (5x5)   7:2 Ливо (Хорват, Пирсон) – 51:26' (5x5)   8:2 Саттер (Ферланд, Бенн) – 56:03' (5x5)

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

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