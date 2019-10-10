Результаты матчей НХЛ за 10 октября 2019 года
10 октября, в очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялись три матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Олофссон (Айкел, Далин) – 05:04' (5x4) 1:1 Армиа (Томпсон) – 14:06' (4x5) 1:2 Армиа (Судзуки) – 19:39' (5x4) 2:2 Айкел (Далин, Райнхарт) – 24:46' (5x4) 3:2 Айкел – 34:13' (5x5) 4:2 Скиннер (Юханссон) – 40:47' (5x5) 4:3 Котканиеми (Армиа, Друен) – 41:44' (5x5) 4:4 Шьяро (Лехконен, Райлли) – 52:54' (5x5) 5:4 Юханссон (Миллер, Айкел) – 61:30' (4x4)
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Проворов (Нисканен, Конечны) – 29:52' (5x4) 2:0 Хейз (Жиру) – 40:33' (5x4) 3:0 Кутюрье (Линдблом, Проворов) – 40:57' (5x5) 4:0 Конечны – 51:46' (5x5)
«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 8:2. Хозяева одержали первую победу в сезоне.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
8 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хьюз (Пирсон, Годетт) – 05:26' (5x4) 2:0 Саттер (Виртанен, Миллер) – 06:08' (5x5) 3:0 Петтерссон (Саттер, Миллер) – 22:34' (5x5) 3:1 Тоффоли (Грундстрём, Хаттон) – 27:28' (5x5) 4:1 Миллер – 34:44' (5x5) 4:2 Уокер (Копитар) – 46:51' (5x5) 5:2 Танев (Хьюз, Бёзер) – 47:31' (5x5) 6:2 Эдлер (Миллер, Стечер) – 50:00' (5x5) 7:2 Ливо (Хорват, Пирсон) – 51:26' (5x5) 8:2 Саттер (Ферланд, Бенн) – 56:03' (5x5)
«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
Из Гусева в «Нью-Джерси» могут сделать Шипачёва. У россиянина проблемы
Команда проигрывает, а Никита удаляется, пассивен в обороне и не набирает очков.
- 10 октября 2019
-
09:45
-
09:30
-
09:09
-
08:45
-
08:20
-
08:05
-
08:00
-
07:54
-
07:45
-
07:36
-
06:50
-
06:12
-
05:49
-
04:57
-
04:22
-
01:49
-
01:36
-
00:00
- 9 октября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:20
-
23:10
-
22:58
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:52
-
21:48
-
21:46
-
21:17
Партнерский контент