Житник: «Динамо» сплавляет Ерёменко на пенсию. В НХЛ такое себе не позволяют

Олимпийский чемпион и экс-защитник московского «Динамо» Алексей Житник обратил внимание на ситуацию в стане бело-голубых. «Динамо» проиграло пять матчей из последних шести, при этом ни разу в воротах команды не появился опытный вратарь Александр Ерёменко, давно восстановившийся от травмы и набравший оптимальную форму.

«Если честно, то в России много специалистов старой формации. Если, например, Зинэтула Билялетдинов старался перестраиваться, то, скажем, Владимир Крикунов народ из НХЛ удивлял. И баллонами, и сборами, и слежкой. История с одного из чемпионатов мира, когда он в лобби отеля контролировал игроков, стала классикой.

Откровенно говоря, поражён, что Крикунов ещё «пылит», хотя, помнится, разговоры о его уходе шли ещё лет десять назад, когда я играл в московском «Динамо». Сейчас у моего бывшего клуба пять поражений в шести матчах — но тренер-ветеран держится. Это искусство!

В НХЛ ключевая фигура — генеральный менеджер, который подбирает состав. Такие люди, как Майк Кинэн или Скотти Боумэн, которые привыкли формировать себе составы, кромсать их, давным-давно на пенсии. Сегодня в НХЛ криками, тяжёлыми сборами и закручиванием гаек ничего не сделаешь. Всё решает аналитическая работа тренерских штабов, умение генерального менеджера подобрать правильный состав, при этом вписавшись в потолок зарплат. Также очень важны профессиональные, человеческие отношения внутри коллектива, их выстраивает именно тренер.

Здесь самый свежий пример — Крейг Берюбе. Пришёл в «Сент-Луис» атмосферный, молодой специалист, создал атмосферу, нашёл общий язык с лидерами, чуть поменял состав звеньев — и клуб с последнего места в лиге взял Кубок Стэнли.

Вот в том же «Динамо», я читал, тихо сплавляют на пенсию легенду клуба — вратаря Александра Ерёменко. В НХЛ такие вещи себе не позволяют, к истории в любом клубе очень трепетное отношение. Тот же Берюбе это сразу показал, условный Ерёменко у него тут же был бы активирован», — цитирует Житника Russia-Hockey.