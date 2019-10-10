Бэбкок: в предыдущем сезоне Нюландер ни разу не сыграл на нынешнем уровне

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил игру нападающего Вильяма Нюландера в нынешнем сезоне.



«Матч с «Сент-Луис» стал лучшим для Нюландера в сезоне. Однозначно. Это была лучшая игра в его исполнении, и нам нужно, чтобы он каждый матч проводил на таком уровне. Для этого у него есть всё.



В прошлом сезоне он не провёл ни одного матча на таком уровне, как в нынешнем. В матче с «блюзменами» он действовал жёстко, настырно, разыгрывал комбинации. В прошлом году такого не было. Он просто не вышел на такой уровень», — приводит слова Бэбкока пресс-служба НХЛ.



В прошлом сезоне шведский нападающий пропустил первую часть регулярного чемпионата из-за того, что решал контрактные вопросы с канадским клубом.

Нюландер: теперь я могу быть просто доминирующим игроком. Я всегда таким был