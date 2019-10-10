Бэбкок: в предыдущем сезоне Нюландер ни разу не сыграл на нынешнем уровне
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил игру нападающего Вильяма Нюландера в нынешнем сезоне.
«Матч с «Сент-Луис» стал лучшим для Нюландера в сезоне. Однозначно. Это была лучшая игра в его исполнении, и нам нужно, чтобы он каждый матч проводил на таком уровне. Для этого у него есть всё.
В прошлом сезоне он не провёл ни одного матча на таком уровне, как в нынешнем. В матче с «блюзменами» он действовал жёстко, настырно, разыгрывал комбинации. В прошлом году такого не было. Он просто не вышел на такой уровень», — приводит слова Бэбкока пресс-служба НХЛ.
В прошлом сезоне шведский нападающий пропустил первую часть регулярного чемпионата из-за того, что решал контрактные вопросы с канадским клубом.
Нюландер: теперь я могу быть просто доминирующим игроком. Я всегда таким был
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