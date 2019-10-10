Хартли рассказал о состоянии Франсона, получившего травму в сентябре

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Амуром» и оценил состояние защитника Коди Франсона.
«Каждая игра сейчас очень важна. Соперник хорошо провёл последние матчи. Моя работа как тренера заключается в том, чтобы следить, насколько мы хорошо готовы к игре. Нужно сказать, последние тренировки после возвращения с выезда мне очень понравились. Мы отдохнули, поработали и снова готовы выйти на лёд перед своими болельщиками. Впереди домашняя серия, нужно хорошо её начать.
Франсон чувствует себя лучше, но катается сейчас в лёгком режиме. Пока он занимается по своей программе, но это уже большой шаг на пути к возвращению в состав, однако точного срока пока нет», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.
- 10 октября 2019
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