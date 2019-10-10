Маккензи: Малкин травмирован, «Питтсбург» будет приобретать центрфорварда

Известный североамериканский обозреватель Боб Маккензи прокомментировал ситуацию в «Питтсбург Пингвинз», где из-за травм выбыли сразу два центральных нападающих — Евгений Малкин и Ник Бьюгстад.
«Нет другого способа поправить ситуацию, кроме как приобрести ещё одного центра посредством обменов. Малкин выбыл на четыре-шесть недель, это серьёзная потеря. Можно было бы потерпеть, пока Евгений вылечится, но Ник Бьюгстад, который мог бы его заменить, тоже выбыл на длительный срок. У «Пингвинз» девять защитников, а это значит, что кто-то из них может отправиться на трансфер. В слухах об обменах постоянно фигурируют Джек Джонсон и Эрик Гудбрэнсон. Нет сомнений, что генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд пытается обменять кого-то из них, чтобы снизить негативный эффект от травм», — сказал Маккензи в эфире TSN.
«Питтсбург» начал регулярный чемпионат с двух поражений в трёх матчах.
- 10 октября 2019
-
15:29
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
14:21
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:43
-
12:25
-
12:00
-
11:31
-
11:04
-
11:00
-
10:34
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:09
-
08:45
-
08:20
-
08:05
-
08:00
-
07:54
-
07:45
-
07:36
-
06:50
-
06:12
-
05:49
-
04:57
-
04:22
-
01:49
-
01:36
-
00:00