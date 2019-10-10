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Маккензи: Малкин травмирован, «Питтсбург» будет приобретать центрфорварда

Маккензи: Малкин травмирован, «Питтсбург» будет приобретать центрфорварда
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель Боб Маккензи прокомментировал ситуацию в «Питтсбург Пингвинз», где из-за травм выбыли сразу два центральных нападающих — Евгений Малкин и Ник Бьюгстад.

«Нет другого способа поправить ситуацию, кроме как приобрести ещё одного центра посредством обменов. Малкин выбыл на четыре-шесть недель, это серьёзная потеря. Можно было бы потерпеть, пока Евгений вылечится, но Ник Бьюгстад, который мог бы его заменить, тоже выбыл на длительный срок. У «Пингвинз» девять защитников, а это значит, что кто-то из них может отправиться на трансфер. В слухах об обменах постоянно фигурируют Джек Джонсон и Эрик Гудбрэнсон. Нет сомнений, что генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд пытается обменять кого-то из них, чтобы снизить негативный эффект от травм», — сказал Маккензи в эфире TSN.

«Питтсбург» начал регулярный чемпионат с двух поражений в трёх матчах.

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