Гелашвили: сам вызвался работать в «Трактор», у нас отличные молодые ребята

Тренер вратарей команды МХЛ «Белые Медведи» Георгий Гелашвили рассказал, как устроился на работу в систему челябинского «Трактора».

«Я сам вызвался. Позвонил руководству и сказал, что хотел бы работать тренером. Они взяли паузу пару недель, чтобы принять решение. В результате перезвонили мне и пригласили на работу, чему я очень обрадовался. Благодарен, что мне оказали такое доверие.

У нас ребята отличные, хотел бы выделить всех. Говорю на полном серьёзе: талантов в Челябинске хватает. Посмотрите, в первой команде играют молодые Жиляков, Ясинский, Мансуров, который не так давно забросил первую шайбу и набрал первое очко в КХЛ. Есть много хороших ребят и в «Челмете», выступающем в Высшей лиге. Они тоже постоянно готовятся и хотят пробиться в основную команду «Трактора».

Слежу ли за школой «Трактора»? Разумеется. Как раз собираюсь на тренировку, работать с вратарями 2006 года. Наша команда с ребятами 2002 года рождения на лидирующих позициях в группе «Сильнейшие» в первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Это о многом говорит. Так что я, когда есть выходной, стараюсь помогать и нашей школе. Мы это обговаривали с руководством, что по возможности я буду задействован и там», — сказал Гелашвили в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.