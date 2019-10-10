«Позвонил в профсоюз и сказал, что заканчиваю». Что теперь делает Гелашвили

Георгий Гелашвили, закончивший игровую карьеру, первый год начал работать в качестве профессионального тренера, занимая должность тренера вратарей команды «Белые Медведи». 36-летний уроженец Челябинска в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал, как устроился работать в систему «Трактора», вспомнил о своей игровой карьере и фразу Андрея Тарасенко, которую запомнил на всю жизнь.

Панов и Гелашвили завершили карьеру и стали тренерами «Белых Медведей»

«Михнов полез в интернет в телефоне, посмотреть новости. Так мы и узнали о том, что самолёт «Локомотива» разбился»

— Да, сейчас я живу в Челябинске, где работаю тренером вратарей молодёжной команды «Белые Медведи», — начал наш разговор Гелашвили.



— Не слышал, чтобы вы официально объявляли о завершении игровой карьеры.

— Я просто позвонил в профсоюз игроков, сказал, что заканчиваю. После чего мы вместе с Костей Пановым довольно быстро вошли в тренерский штаб «Белых Медведей».

— Какие-то этапы своей карьеры наверняка регулярного вспоминаете?

— Конечно. Жизнь – она такая, постоянно бурлит, кипит, всё перебираешь в голове. После игры за «Трактор» и «Казахмыс» перешёл в «Локомотив»…



— Финал Кубка Гагарина сезона-2008/09 с «Ак Барсом» до сих пор стоит перед глазами?

— Я прекрасно его помню, славные были времена. Но финал финалом, а вот парней жалко… Кто же знал, что через два года случится такая трагедия? Я многих знал из той команды, до сих пор не верится.



— Как вы узнали о той трагедии?

— Я тогда уже играл за «Магнитку». Помню, что сели в клубный автобус, а нападающий Алексей Михнов полез в интернет в телефоне, посмотреть новости. Так мы и узнали о том, что самолёт «Локомотива» разбился. Все находились в состоянии шока. Думали, что этого не может быть, наверняка какая-то ошибка.



— По итогам сезона-2008/09, кстати, вас признали лучшим вратарём.

— Разумеется, это приятно, но это не только моя заслуга, а всех людей, которые со мной работали, готовили меня, помогали. Начиная от первого тренера. Пользуясь случаем, хотел бы всех поблагодарить. К сожалению, многих уже нет в живых. Это прискорбно.

Гелашвили: моя мечта, чтобы у всех снова было одно гражданство Лучший голкипер 11-й недели чемпионата КХЛ Георгий Гелашвили рассказал о жизни в Ханты-Мансийске, прошлых травмах и своей эмоциональности.

«С Хейккиля у нас было полное взаимопонимание»

— Сейчас многие недовольны работой иностранных тренеров, но финн Кари Хейккиля, с которым вы работали в «Локомотиве», отлично справлялся со своими обязанностями.

— Про современных тренеров-легионеров мне сложно что-то сказать, но тогда у нас была отличная команда и сильный тренерский штаб. Полное взаимопонимание, каждый знал своё место и обязанности, мы доверяли друг другу.



— Значит, проблем не было?

— Бывали какие-то рабочие моменты, но куда без них? В целом же система работала отлично. Кстати, уже тогда «Локомотивом» управляли Юрий Яковлев и Юрий Лукин. Они мне показались успешными менеджерами.

Я прекрасно его помню, славные были времена. Но финал финалом, а вот парней жалко… Кто же знал, что через два года случится такая трагедия? Я многих знал из той команды, до сих пор не верится.

— Общаетесь с Дмитрием Красоткиным, который сейчас трудится в тренерском штабе ярославской команды и тоже начинал тренерский путь в МХЛ?

— Нет, я же с ним не успел пересечься как игрок. Общаюсь с Жуковым, с Васильевым. С тем же Сашей Гуськовым, который сейчас вырос в отличного эксперта на телевидении.



— Сами, кстати, в эксперты не хотели?

— Нет, их и без меня хватает (смеётся). Я решил выбрать тренерский путь.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Георгий, от каждого тренера ты возьмёшь что-то хорошее!»

— Вспоминается и ваша карьера в магнитогорском «Металлурге».

— Да, с кем я только там не работал. С тем же Хейккиля, Канарейкиным, Морисом. Помню, как генеральным менеджером работал Валерий Постников. В 2011 году мы дошли до финала конференции, где уступили лишь «Салавату Юлаеву», будущему чемпиону. Тогда были сильные тренерские составы.



— С этим не поспоришь.

— Как сказал мне Андрей Тарасенко, с которым я вместе играл: «Георгий, от каждого тренера ты возьмёшь что-то хорошее!». Золотые слова, до сих пор их помню и буду помнить всю жизнь. Мне тогда было 19 лет, а Андрею, если не ошибаюсь, 36. Он, разумеется, оказался прав. Благодарен Андрею. Просто, если ты хочешь учиться, то обязательно научишься.



— Вы вспомнили про Постникова. Он, кстати, временно занимал место Геннадия Величкина.

— Да, с Геннадием Ивановичем мы тоже успели вместе поработать. У него и сейчас большой фронт работы. Если мы видимся, то, конечно, общаемся. Но понятно, что постоянного и плотного общения нет.



— Он, как и Яковлев с Лукиным, кажется вечным управленцем. Сейчас и ошибки начали всплывать.

— К нему по-разному относятся, но результат команда показывала. Были два выигранных Кубка Гагарина. Сложности всегда были, есть и будут.

Фото: Сергей Терентьев, photo.khl.ru

«В Казахстане чувствовал себя отлично»

— Заканчивали свой путь игрока вы в Казахстане. А если конкретнее, то в «Сарыарке».

— Я себя отлично чувствовал в этой стране. Увы, первенство ВХЛ выиграть не успел, «Сарыарка» стала чемпионом по итогам прошлого сезона, когда меня уже там не было. Выиграли они уже с Эдуардом Рейзвихом в воротах. У меня в Караганде много друзей, всех помню, с кем играл.



— Жалеете, что не удалось поработать с Леонидом Тамбиевым?

— Да, он мне кажется потрясающим человеком. Я бы назвал его так: человек-результат. Слепить заново команду и добиться итоговой победы – это заслуживает уважения.

— Как работалось с Вадимом Епанчинцевым?

— Знаете, мне понравилось, я считаю его сильным специалистом. Он – профессионал. Сейчас работает главным тренером в «Югре». Ничего плохого сказать не могу.



— Пересекались вы и с таким одиозным хоккеистом, как Михаил Анисин.

— Да, он приезжал в «Сарыарку». Миша отличный и общительный человек. Да, у него в карьере бывали какие-то проблемные моменты, но это его личные дела. Я могу сказать, что в раздевалке и в коллективе он проявлял себя дружелюбным парнем.

Как сказал мне Андрей Тарасенко, с которым я вместе играл: «Георгий, от каждого тренера ты возьмёшь что-то хорошее!». Золотые слова, до сих пор их помню и буду помнить всю жизнь.

«Позвонил руководству и сказал, что хотел бы работать тренером»

— Как получилось, что вы устроились работать в систему «Трактора»?

— Я сам вызвался. Позвонил руководству и сказал, что хотел бы работать тренером. Они взяли паузу пару недель, чтобы принять решение. В результате перезвонили мне и пригласили на работу, чему я очень обрадовался. Благодарен, что мне оказали такое доверие.



— С главным тренером «Трактора» Петерисом Скудрой поддерживаете связь?

— Мы с ним переговорили, но основное общение у меня с тренером вратарей «Трактора» Андреем Царёвым. У нас выстроена вратарская вертикаль, делимся друг с другом мнениями. А уже Царёв доносит нужную информацию до Скудры.



— Вам нравится работать тренером?

— Да, я постоянно учусь, узнаю для себя что-то новое, стараюсь максимально передавать свой опыт молодёжи. Перед нами поставлены задачи, в частности, подготовить новые кадры для первой команды.



Турнирная таблица первенства МХЛ



— Кого из ребят могли бы выделить?

— У нас ребята отличные, хотел бы выделить всех. Говорю на полном серьёзе: талантов в Челябинске хватает. Посмотрите, в первой команде играют молодые Жиляков, Ясинский, Мансуров, который не так давно забросил первую шайбу и набрал первое очко в КХЛ. Есть много хороших ребят и в «Челмете», выступающем в Высшей лиге. Они тоже постоянно готовятся и хотят пробиться в основную команду «Трактора».

— В общем, конкуренция достойная.

— Вы же понимаете, что Челябинск всегда был кузницей талантов, здесь постоянно есть достойная смена. Сколько у нас выросло олимпийских чемпионов, чемпионов мира, тренерских кадров! Макаров и Быков, Кузнецов и Войнов. Можно долго перечислять. Сейчас я работаю в команде МХЛ и вижу всё это изнутри.



— За школой «Трактора» тоже следите?

— Разумеется. Как раз собираюсь на тренировку, работать с вратарями 2006 года. Наша команда с ребятами 2002 года рождения на лидирующих позициях в группе «Сильнейшие» в первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Это о многом говорит. Так что я, когда есть выходной, стараюсь помогать и нашей школе. Мы это обговаривали с руководством, что по возможности я буду задействован и там.

Фото: ХК «Трактор»

«Ждём третьего ребёнка, я могу назвать себя счастливым человеком»

— Не могу не спросить про Кирилла Кольцова, который сейчас без команды. Вы же близкие друзья?

— Да, мы с Кириллом очень хорошо общаемся, он по-прежнему хочет играть в хоккей. Чувствует, что силы ещё есть. Кольцов может играть, да и регалий у него хватает. Другой вопрос, в каком клубе. Кирилл даже с нами выходил на лёд тренироваться, постоянно поддерживает форму. Так что если я свою карьеру закончил, то Кирилл ещё нет.



— Вы знакомы с детства?

— Да, мы знаем друг друга с пяти лет. Все выросли в одном дворе, вместе гоняли шайбу на хоккейной коробке. Далее – развал Советского Союза, ничего нормального от детских площадок не осталось. Сейчас всё постепенно восстанавливают.

Основное общение у меня с тренером вратарей «Трактора» Андреем Царёвым. У нас выстроена вратарская вертикаль, делимся друг с другом мнениями. А уже Царёв доносит нужную информацию до Скудры.

— У Кирилла сын занимается хоккеем в Челябинске.

— Да, его сын хорошо играет в хоккей. Никита, паренёк 2007 года, играет центрального нападающего. Кирилл много уделяет ему внимания, постоянно с ним работает, учит.



— Как относится к длительным выездным сериям ваша семья?

— Так все давно привыкли, я же всю карьеру отлетал. Все всё понимают. Сейчас мы ждём третьего ребёнка, я могу назвать себя счастливым человеком. Меня всё устраивает в Челябинске и в моей нынешней жизни.