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Форвард «Салавата» Алалыкин: в детстве следил за Дацюком, учился по нему

Форвард «Салавата» Алалыкин: в детстве следил за Дацюком, учился по нему
Хоккей / КХЛ 0

18-летний нападающий Даниил Алалыкин назвал кумира детства и поделился эмоциями от дебюта в КХЛ. Форвард стал первым хоккеистом, родившимся в XXI веке, кому удалось отметиться голом в лиге.

«В первую очередь я следил за Павлом Дацюком, можно сказать, учился по нему, потихонечку старался переносить на лёд то, что он делает. Кое-что в итоге стало получаться. Почему выбор пал на Дацюка? У него потрясающая техника. Человек может создать из ничего такой момент, после которого можно только встать и аплодировать.

Когда счёт в матче с «Торпедо» стал 4:1, Николай Леонидович Цулыгин сказал мне, чтобы готовился. Разминался, партнёры по команде подбодрили, а то немного потряхивало. Какие ощущения испытал, когда забросил первую шайбу в КХЛ? Если честно, сначала не понял, что произошло. Когда бросил, услышал, что все закричали: «Гол!!!» В голове в те секунды нечто особое творилось. Какие ещё впечатления от дебюта в КХЛ? Очень высокие скорости, быстрый пас. Приходиться мгновенно ориентироваться и думать, больше силовой борьбы», — цитирует Алалыкина официальный сайт КХЛ.

Дацюка уже отправили на пенсию. А что с другими ветеранами КХЛ?
Не удивляйтесь, но многие из них по-прежнему дадут фору любой молодёжи.
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