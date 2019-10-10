Форвард «Салавата» Алалыкин: в детстве следил за Дацюком, учился по нему

18-летний нападающий Даниил Алалыкин назвал кумира детства и поделился эмоциями от дебюта в КХЛ. Форвард стал первым хоккеистом, родившимся в XXI веке, кому удалось отметиться голом в лиге.
«В первую очередь я следил за Павлом Дацюком, можно сказать, учился по нему, потихонечку старался переносить на лёд то, что он делает. Кое-что в итоге стало получаться. Почему выбор пал на Дацюка? У него потрясающая техника. Человек может создать из ничего такой момент, после которого можно только встать и аплодировать.
Когда счёт в матче с «Торпедо» стал 4:1, Николай Леонидович Цулыгин сказал мне, чтобы готовился. Разминался, партнёры по команде подбодрили, а то немного потряхивало. Какие ощущения испытал, когда забросил первую шайбу в КХЛ? Если честно, сначала не понял, что произошло. Когда бросил, услышал, что все закричали: «Гол!!!» В голове в те секунды нечто особое творилось. Какие ещё впечатления от дебюта в КХЛ? Очень высокие скорости, быстрый пас. Приходиться мгновенно ориентироваться и думать, больше силовой борьбы», — цитирует Алалыкина официальный сайт КХЛ.
- 10 октября 2019
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