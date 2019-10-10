Брукс: Наместников получил $ 104 тыс. за шесть дней сезона в «Рейнджерс»

Обозреватель New York Post Ларри Брукс прокомментировал недавний обмен нападающего Владислава Наместникова из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Оттаву Сенаторз».



«Когда у вас появляется шанс избавиться от нападающего четвёртого звена с контрактом в $ 4 млн, каким был Владислав Наместников, то нужно поскорее его использовать. Игроки получают травмы, возможности появляются и исчезают. Внезапный интерес «Оттавы» к 26-летнему россиянину тоже возник неожиданно. Как мне сказали, генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон отчаянно пытался обменять Наместникова на протяжении всего лета, но никак не получалось это сделать. Абсолютно не было спроса, хотя «рейнджеры» предлагали выплачивать часть контракта Наместникова — от $ 1 до 2 млн.

Кроме всего прочего, контракт Наместникова мог оказать негативное влияние на клубную ведомость в следующем сезоне. Теперь у «синерубашечников» есть $ 4,6 млн свободных денег, что является довольно безопасным запасом от различных перегрузок. А Наместников уже получил свои $ 104 839 за шесть дней в составе «Рейнджерс» в нынешнем сезоне», — отметил Брукс.