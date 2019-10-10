Вице-комиссар НХЛ: владельцы клубов не считают Олимпиаду важным событием

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное участие хоккеистов этой лиги в Олимпийских играх 2022 года в Китае.
«С точки зрения владельцев клубов Национальной хоккейной лиги, Олимпиада не считается чем-то важным или полезным для нашего бизнеса. На данный момент лига и профсоюз сосредоточены на том, чтобы создать международный календарь, который включает в себя Кубок мира», — приводит слова Дэйли Postmedia News.
Как сообщили источники в профсоюзе хоккеистов, 2021 год может считаться самой ранней датой возможного проведения Кубка мира.
Ранее Дэйли сообщал о желании НХЛ провести матч регулярного чемпионата в России. Руководство лиги готово рассмотреть такой вариант, если получит поддержку со стороны Федерации хоккея России и КХЛ.
- 10 октября 2019
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