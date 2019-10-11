«Нью-Джерси» — «Эдмонтон»: Гусев забросил вторую шайбу в сезоне

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отметился голом в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Для него это вторая заброшенная шайба в североамериканской лиге. Россиянин вышел в четвёртом звене с Кевином Руни и Йеспером Браттом. После второго периода счёт в матче равный — 2:2.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

В феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Никита Гусев уйдет из СКА и присоединится к команде НХЛ «Вегас Голден Найтс». 14 апреля 2019 года подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.

Так и не сыграв за «Вегас» ни одного матча, 29 июля Никита перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в обмен на выбор в 3-м раунде драфта 2020 года и выбор во 2-м раунде драфта 2021 года. Гусев подписал с «дьяволами» 2-летний контракт на $ 9 млн.