Овечкин вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ по голам в большинстве

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился второй период, «столичные» впереди — 4:2.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Дубль во втором периоде оформил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Обе шайбы россиянин забросил в большинстве. Таким образом, он вышел на четвёртое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (249), обогнав Люка Робитайла (247).
Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265) и Теэму Селянне (255).
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
В течение сезона-2018/19 Александр поднялся на новые позиции по различным статистическим показателям. Он вышел на 13-е место по числу голов в чемпионатах (658), на седьмое место по числу победных голов (107), на четвёртое место по числу бросков (5234).
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