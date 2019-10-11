40-летний Марло оформил дубль в первом матче после возвращения в «Сан-Хосе»

«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась в «Юнайтед-центр» и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей. «Акулы» прервали трёхматчевую серию поражений.
Главным героем матча стал ветеран «Сан-Хосе» Патрик Марло. 40-летний нападающий оформил дубль в первом матче после возвращения в клуб, в котором отыграл 19 сезонов. Канадский форвард отличился в большинстве в конце первого периода, а также в равных составах на исходе второго отрезка.
Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
До подписания контракта с «Торонто» в 2017 году Марло всю карьеру выступал в «Сан-Хосе». В общей сложности Марло сыграл 1658 матчей в НХЛ, в которых забил 553 гола и отдал 615 результативных передач.
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