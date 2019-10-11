Форвард ЦСКА Шалунов рассказал, когда будет думать об отъезде в НХЛ

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов отметил, что пока не думает об отъезде в Северную Америку.
«Сезон в самом разгаре, так что живём сегодняшним днём. Когда контракт закончится, тогда и буду думать. Я рад, что поехал в США в 2013 году, на тот момент мне это было нужно. Вернулся другим человеком. Там больше принадлежишь себе, намного быстрее взрослеешь и совершенствуешься, находясь в патовой ситуации. В любом случае это было верное решение. Возможно, то, что я заиграл в «Сибири» после возвращения из США, как раз и произошло благодаря тому отъезду.
Желания уезжать из «Сибири» в 2017 году не было, воспринял переход в ЦСКА как должное. В Новосибирске я провёл три отличных года, у нас была отличная команда. И бронзу завоевали, потом ещё раз далеко в плей-офф прошли. Мне очень нравился город и люди, которые жили хоккеем. С этим было трудно расставаться. Москва — большая, всё равно есть разница», — приводит слова Шалунова «Спорт Бизнес Online».
- 11 октября 2019
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