«Ак Барс» — ЦСКА: Киселевич забросил первую шайбу в сезоне

«Ак Барс» принимает в Казани ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Армейцы» открыли счёт на 10-й минуте встречи стараниями защитника Богдана Киселевича. Хоккеист московского клуба забросил первую шайбу в нынешнем сезоне.
Посмотреть видео гола Киселевича можно на официальном сайте КХЛ.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Юдин — Хенкель, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
Фазылзянов, Основин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Науменков — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Слепышев;
Романов, Телегин — Андронов — Калинин.
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