«Ак Барс» — ЦСКА: Киселевич забросил первую шайбу в сезоне

«Ак Барс» принимает в Казани ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Армейцы» открыли счёт на 10-й минуте встречи стараниями защитника Богдана Киселевича. Хоккеист московского клуба забросил первую шайбу в нынешнем сезоне.

Посмотреть видео гола Киселевича можно на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;

Юдин — Хенкель, Фисенко — Глухов — Лукоянов;

Фазылзянов, Основин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Науменков — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Слепышев;

Романов, Телегин — Андронов — Калинин.