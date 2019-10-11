Вей вывел ЦСКА вперёд спустя 16 секунд после того, как «Ак Барс» сравнял счёт

«Ак Барс» принимает в Казани ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Казанский клуб сравнял счёт на 27-й минуте после того, как Михаил Фисенко реализовал численный перевес. Гостям потребовалось всего 16 секунд, чтобы вернуть себе лидерство. Точным броском отметился нападающий ЦСКА Линден Вей.

Посмотреть видео гола Вея можно на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;

Юдин — Хенкель, Фисенко — Глухов — Лукоянов;

Фазылзянов, Основин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Науменков — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Слепышев;

Романов, Телегин — Андронов — Калинин.