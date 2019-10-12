Ласьков: Величкин сейчас очень переживает, он всю жизнь посвятил «Магнитке»

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о разговоре со своим предшественником в должности Геннадием Величкиным.



«С Геннадием Ивановичем Величкиным мы в хороших отношениях. Сейчас, конечно, у человека шок, он всю жизнь посвятил клубу. Сегодня я с ним разговаривал, обменивался впечатлениями. Величкин попросил два-три дня перерыва для более обстоятельной беседы, он очень переживает сейчас. На следующей неделе мы с ним встретимся, переговорим о том, что он планировал, что получалось и не получалось. Обсудим, почему получился такой старт сезона», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

10 октября Величкин покинул занимаемый пост в руководстве «Магнитки». Он работал в уральском клубе с 1991 года.