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Свечников — лидер НХЛ по показателю полезности

Свечников — лидер НХЛ по показателю полезности
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2. На счету российского хоккеиста Андрея Свечникова по итогам матча — гол, результативная передача и показатель полезности «+2».

Суммарный показатель полезности Свечникова по сезону составляет «+7» — это на данный момент является лучшим результатом в лиге. У Патрика Лайне («Виннипег»), Мики Зибанежада («Рейнджерс»), Дилана Ларкина («Детройт»), Джордана Стаала («Каролина»), Маттиаса Экхольма и Райана Эллиса (оба — «Нэшвилл») — по «+6».

В текущем сезоне на счету Свечникова 8 (1+7) очков. Он был выбран «Каролиной» на драфте прошлого года под общим вторым номером.

Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс»
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