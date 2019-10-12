Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача Прохоркина не помогла фарм-клубу «Лос-Анджелеса» выиграть у «Колорадо»

Передача Прохоркина не помогла фарм-клубу «Лос-Анджелеса» выиграть у «Колорадо»
Хоккей / АХЛ 0

«Онтарио Рейн», который является фарм-клубом «Лос-Анджелес Кингз», в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме проиграл «Колорадо» — 3:4. В активе российского нападающего гостей Николая Прохоркина результативная передача, бросок в створ и показатель полезности «+2». Теперь на счету форварда 2 (0+2) очка в 3 играх.

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за петербургский СКА и набрал 41 (20+21) балл в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провёл 11 игр и набрал 6 (2+4) очков.

Прохоркин — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», цвета СКА защищал с 2016 года.

«Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в АХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019