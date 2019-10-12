Передача Прохоркина не помогла фарм-клубу «Лос-Анджелеса» выиграть у «Колорадо»
«Онтарио Рейн», который является фарм-клубом «Лос-Анджелес Кингз», в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме проиграл «Колорадо» — 3:4. В активе российского нападающего гостей Николая Прохоркина результативная передача, бросок в створ и показатель полезности «+2». Теперь на счету форварда 2 (0+2) очка в 3 играх.
В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за петербургский СКА и набрал 41 (20+21) балл в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провёл 11 игр и набрал 6 (2+4) очков.
Прохоркин — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», цвета СКА защищал с 2016 года.
«Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в АХЛ
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