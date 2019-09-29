«Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» отправил Николая Прохоркина в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге, информирует официальный сайт «королей».
В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за петербургский СКА и набрал 41 (20+21) балл в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провёл 11 игр и набрал 6 (2+4) очков.
Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.
Прохоркин — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», цвета СКА защищал с 2016 года.
Маклеллан: Прохоркин нерешителен. Он не привык к маленьким площадкам
- 29 сентября 2019
-
00:43
-
00:37
-
00:19
-
00:00
- 28 сентября 2019
-
23:22
-
23:02
-
22:55
-
22:29
-
22:11
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:21
-
21:02
-
20:52
-
20:42
-
20:38
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:43
-
19:43
-
19:41
-
19:34
-
19:22
-
19:17
Партнерский контент