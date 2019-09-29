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«Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в АХЛ

«Лос-Анджелес» отправил Прохоркина в АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» отправил Николая Прохоркина в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге, информирует официальный сайт «королей».

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за петербургский СКА и набрал 41 (20+21) балл в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провёл 11 игр и набрал 6 (2+4) очков.

Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.

Прохоркин — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», цвета СКА защищал с 2016 года.

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