АХЛ: Коршков, Чибисов, Тренин, Летунов и Воробьёв отметились голами

В регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Российские игроки ярко проявили себя в завершившихся встречах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата АХЛ сезона-2019/20
«Торонто Марлис» одолел на выезде «Манитобу Мус» со счётом 3:2. В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Егор Коршков, а у проигравших результативный бросок себе в актив записал форвард Андрей Чибисов.
«Милуоки Эдмиралс» переиграл на выезде «Гранд-Рапидс Гриффинс» со счётом 4:1. В составе гостей заброшенной шайбой отметился нападающий Яков Тренин.
«Лихай-Вэлли Фантомс» обыграл «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» со счётом 4:1. Нападающий Михаил Воробьёв реализовал большинство в первом периоде.
«Техас Старз» уступил в серии буллитов «Айове Уалйд» — 4:5. Нападающий «звёзд» Денис Гурьянов отметился хет-триком.
Гол Максима Летунова помог «Сан-Хосе Барракуда» обыграть «Сан-Диего Галлз» со счётом 5:1.
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