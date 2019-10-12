Вице-президент «Амура» прокомментировал слухи о задолженностях перед игроками
Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко прокомментировал слухи о том, что игрокам не платят зарплату.
Ранее сообщалось, что хоккеисты хабаровского клуба частично не получили зарплату за предыдущие месяцы. В сентябре президент лиги Дмитрий Чернышенко отметил, что все клубы выступают в сезоне без долгов.
«Если реагировать на такие провокации, комментировать даже не хочу. В целом у нас нормальная финансовая ситуация, работаем», — приводит слова Филиппенко ТАСС.
«Амур» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 16 матчах подопечные Александра Гулявцева набрали 11 очков. Сегодня, 12 октября, дальневосточный клуб проведёт выездной матч с московским «Спартаком». Встреча нанётся в 17:00 мск.
Хоккеистам «Амура» частично не выплатили зарплату за август
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