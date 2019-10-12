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Бэрри — о 3:7 с «Тампой»: мы выглядели глупо, на тренировке было не до веселья

Бэрри — о 3:7 с «Тампой»: мы выглядели глупо, на тренировке было не до веселья
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Тайсон Бэрри прокомментировал поражение со счётом 3:7 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». На следующий день после встречи в команде состоялся серьёзный разговор с участием главного тренера и игроков.

«Всем стыдно за поражение в матче с «Тампой». На нашем льду гости действовали лучше, а мы выглядели глупо. Очень неприятное ощущение. На тренировке было не до веселья. Нам надо сделать выводы после случившегося.

Возможно, для кого-то это стало откровением. Кто-то может думать, что играет лучше, чем на самом деле, и ему кажется, что в матче с такой командой, как «Тампа», можно добиться успеха, играя в открытый хоккей. Это не так. Нам это наглядно показали», — приводит слова Бэрри официальный сайт НХЛ.

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