Рабочие провели футбольный матч на демонтированной «Арене-Омск»

Рабочая бригада, занимающаяся демонтажом «Арены-Омск», провела футбольный матч на месте, где раньше располагался домашний стадион «Авангарда».

Посмотреть видео можно в «твиттере» омского клуба.



«Арену-Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года стало известно, что арена в аварийном состоянии, и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.



Ранее «Авангард» в официальном «твиттере» клуба сообщил о появлении на сайте «Арены-Омск возможности в прямом эфире наблюдать за строительными работами. У болельщиков есть возможность следить за ходом строительства и смотреть прямой эфир с площадки.