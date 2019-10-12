Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рабочие провели футбольный матч на демонтированной «Арене-Омск»

Рабочие провели футбольный матч на демонтированной «Арене-Омск»
Хоккей / КХЛ 0

Рабочая бригада, занимающаяся демонтажом «Арены-Омск», провела футбольный матч на месте, где раньше располагался домашний стадион «Авангарда».

Посмотреть видео можно в «твиттере» омского клуба.

«Арену-Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года стало известно, что арена в аварийном состоянии, и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.

Ранее «Авангард» в официальном «твиттере» клуба сообщил о появлении на сайте «Арены-Омск возможности в прямом эфире наблюдать за строительными работами. У болельщиков есть возможность следить за ходом строительства и смотреть прямой эфир с площадки.

«Арену-Омск» ровняют с землёй. Это снос символа жадности и памятника неудач
Жутковатое, но приятное зрелище для омичей.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019