Стэмкос: игра Пойнта позволит мне и Кучерову получить больше свободы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос оценил игру форварда Брейдена Пойнта в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3). Пойнт провёл первую встречу в нынешнем сезоне и набрал 3 (2+1) очка.



«После сумасшедшего первого периода, где было забито семь голов, мы сели в оборону и очень хорошо сыграли в защите. В составе «Торонто» выступают мастеровитые ребята. Но когда мы можем контролировать темп игры, как было в прошлом матче, вы сами видите, что происходит. Мы смогли закрыть реально элитную атакующую команду за счёт катания и борьбы в каждом эпизоде.



Если честно, то мы не знали, как покажет себя Пойнт, потому что он пока не сыграл ни одного матча. Но он проявил себя великолепно! Если Пойнт и дальше продолжит в том же духе, это выведет игру всей команды на новый уровень, позволит мне и Кучерову иметь больше свободного пространства на льду», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт лиги.

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